مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

سموحة

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
18:00

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:15

الوحـــدة

جميع المباريات

إعلان

"أفضل لاعبي الأحمر".. أرقام محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي أمام الجيش الملكي

كتب : يوسف محمد

01:26 ص 16/02/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (5) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستوى مميز رفقة الفريق، في مباراة الأمس أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر بن رمضان بمستوى مميز في مباراة الأمس أمام الجيش الملكي، حيث كان أخطر لاعبي المارد الأحمر على فريق الجيش الملكي وأكثر اللاعبين نشاطا في اللقاء بشكل عام.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أرقام محمد علي بن رمضان أمام الجيش الملكي طبقا لسوفا سكور

دقائق اللعب: 90 دقيقة

المراوغات الناجحة: 5 من أصل 6 مراوغات

خسر الكرة: 11 مرة

تمريرات ناجحة: 49 من أصل 54 تمريرة، بدقة تمريرات 91%

تمريرات طويلة، تمريرة واحدة ناجحة بدقة 100%

إجمالي التسديدات: 3 تسديدات

فرص ضائعة: فرصتين

المواجهات الأرضية الناجحة: 11 من أصل 16

الأهداف: لم يسجل

التمريرات الحاسمة: لم يقدم أي تمريرة حاسمة

وحصل اللاعب على تقييم 7.7 طبقا لموقع سوفا سكو

أقرأ أيضًا:

"تطبيق القانون".. رسالة قوية من لاعب الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي بعد مباراة الأهلي

خبير لوائح يكشف عقوبات الأهلي المتوقعة بعد أحداث شغب جماهيرية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد علي بن ر مضان النادي الأهلي الأهلي والجيش الملكي آخر أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دار الإفتاء: بعد غدٍ إعلان موعد بداية شهر رمضان المبارك
أخبار وتقارير

دار الإفتاء: بعد غدٍ إعلان موعد بداية شهر رمضان المبارك
"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
زووم

"إحنا من نسل الرسول".. زينة تكشف عن نسبها ونسب أبنائها للأشراف
محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
نشرة التوك شو| حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.. وآليات للتأكد من استحقاق
أخبار مصر

نشرة التوك شو| حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.. وآليات للتأكد من استحقاق
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء: مستعدون لاستيعاب زيادة الأحمال المتوقعة خلال الصيف بلا انقطاعات
1500 جنيه لكل عامل.. صرف "منحة رمضان" للعمالة غير المنتظمة في 27 محافظة
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور