قدم النجم التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مستوى مميز رفقة الفريق، في مباراة الأمس أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر بن رمضان بمستوى مميز في مباراة الأمس أمام الجيش الملكي، حيث كان أخطر لاعبي المارد الأحمر على فريق الجيش الملكي وأكثر اللاعبين نشاطا في اللقاء بشكل عام.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام الجيش الملكي أمس، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أرقام محمد علي بن رمضان أمام الجيش الملكي طبقا لسوفا سكور

دقائق اللعب: 90 دقيقة

المراوغات الناجحة: 5 من أصل 6 مراوغات

خسر الكرة: 11 مرة

تمريرات ناجحة: 49 من أصل 54 تمريرة، بدقة تمريرات 91%

تمريرات طويلة، تمريرة واحدة ناجحة بدقة 100%

إجمالي التسديدات: 3 تسديدات

فرص ضائعة: فرصتين

المواجهات الأرضية الناجحة: 11 من أصل 16

الأهداف: لم يسجل

التمريرات الحاسمة: لم يقدم أي تمريرة حاسمة

وحصل اللاعب على تقييم 7.7 طبقا لموقع سوفا سكو

