أب يترك نجله لاستجداء المارة.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

04:18 م 14/01/2026

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مصحوب بصورة تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر ترك طفل على أحد الشوارع بالمنيا من قبل والده.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، وبالفحص، تم تحديد الطفل وضبط والده (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى)، وبسؤاله قرر أنه ترك نجله في أحد شوارع دائرة مركز شرطة سمالوط شرق لاستجداء المارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية المتخصصة وتوفير كافة سبل الرعاية له.

