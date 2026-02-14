إعلان

ضبط طليق سيدة وأسرته لاتهامهم بالتعدي عليها والاستيلاء على منقولاتها الزوجية بالغربية

كتب : صابر المحلاوي

10:23 م 14/02/2026

حبس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من تعدي طليقها وعائلته عليها والاستيلاء على ممتلكاتها الزوجية بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية.

وبالفحص، أمكن تحديد الشاكية، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة المركز. وبسؤالها، أفادت بقيام والد وشقيقي زوجها بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية سابقة، كما قام زوجها بطردها من مسكن الزوجية وتطليقها غيابيًا، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وتغيير كالون المسكن، رغم صدور حكم قضائي لصالحها بحبسه عامًا في قضية تبديد منقولات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طليق المذكورة ووالده وشقيقه، وتبين أن الشقيق الثاني غادر البلاد، وجارٍ العمل على ضبطه. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مركز شرطة المحلة الغربية النيابة العامة خلافات عائلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها
أخبار مصر

مصادر تكشف لمصراوي موعد حركة المحافظين وتفاصيلها

الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
علاقات

الغليان الفائق.. لماذا يبدو الماء هادئا ثم يفور فجأة بالميكروويف؟
مسؤولون أمريكيون: ترامب ونتنياهو اتفقا على قطع صادرات النفط الإيرانية للصين
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: ترامب ونتنياهو اتفقا على قطع صادرات النفط الإيرانية للصين
"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم
أخبار مصر

"لن أسمح بتعطيل مسيرة الوفد".. السيد البدوي يكشف أسباب الحملات ممنهجة للهجوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان