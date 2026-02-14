كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من تعدي طليقها وعائلته عليها والاستيلاء على ممتلكاتها الزوجية بدائرة مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية.

وبالفحص، أمكن تحديد الشاكية، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة المركز. وبسؤالها، أفادت بقيام والد وشقيقي زوجها بالتعدي عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية سابقة، كما قام زوجها بطردها من مسكن الزوجية وتطليقها غيابيًا، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وتغيير كالون المسكن، رغم صدور حكم قضائي لصالحها بحبسه عامًا في قضية تبديد منقولات زوجية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طليق المذكورة ووالده وشقيقه، وتبين أن الشقيق الثاني غادر البلاد، وجارٍ العمل على ضبطه. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.