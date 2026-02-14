كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكي" وهو يحمل مواسير بارزة من السيارة ويسير بإحدى طرق القاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (طالب– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

