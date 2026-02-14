إعلان

فيديو صادم | سيارة ملاكي تحمل مواسير بطريقة خطيرة على الطريق.. وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

04:30 م 14/02/2026

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكي" وهو يحمل مواسير بارزة من السيارة ويسير بإحدى طرق القاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (طالب– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

وزارة الداخلية قسم شرطة التجمع الأول

