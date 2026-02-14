إعلان

بعد يوم من تغيبها.. الداخلية تعيد طالبة أسوان لـ أسرتها

06:16 م 14/02/2026

وزارة الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من إعادة طالبة بأسوان إلى منزل أسرتها، بعد يوم من تغيبها، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي بعد تداول أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن الطالبة غادرت منزل أسرتها بتاريخ 11 الجاري بسبب خلافات أسرية بينها وبين والدها، ما دفع شقيقها للتوجه إلى مركز شرطة إدفو وتقديم بلاغ بغيابها.

وفي اليوم التالي، حضر شقيقها برفقتها إلى المركز، مؤكداً عودتها سالمة دون أي ضرر، وأنها كانت متواجدة بمحافظة أسيوط لدى إحدى صديقاتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من سلامة الطالبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع متابعة الحالة من قبل الجهات الأمنية.

وزارة الداخلية طالبة أسوان خلافات أسرية مركز شرطة إدفو إعادة طالبة أسوان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان