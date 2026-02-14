كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة بدون ترخيص بالمنوفية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، قيام شخص بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الباجور لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط القائم عليه، وبحوزته: 16 طن مواد خام ومنتج نهائي لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، 2000 عبوة مخصبات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات العالمية، 5000 عبوة فارغة، وخط إنتاج كامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.