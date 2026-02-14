إعلان

ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة بدون ترخيص بالمنوفية

كتب : مصراوي

06:11 م 14/02/2026

ضبط مصنع أسمدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مصنع أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة بدون ترخيص بالمنوفية.

أكدت تحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، قيام شخص بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الباجور لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط القائم عليه، وبحوزته: 16 طن مواد خام ومنتج نهائي لإنتاج الأسمدة والمخصبات المغشوشة، 2000 عبوة مخصبات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات العالمية، 5000 عبوة فارغة، وخط إنتاج كامل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط مصنع أسمدة مخصبات زراعية مغشوشة أسمدة مغشوشة أمن المنوفية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
حوادث وقضايا

دفاع "سيدة التجمع" عن "جريمة الشيكولاتة": لم تكن على علم بعدم سداد الحساب
قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان
أخبار مصر

قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين طوال شهر رمضان
قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة
الموضة

قبل انطلاق جوائز الأوسكار 2026.. أسوأ إطلالات النجمات في الدورة السابقة
الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة
حوادث وقضايا

الخلاف بسبب لهو الأطفال.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الجيزة

مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان
شئون عربية و دولية

مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان