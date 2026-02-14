إعلان

35 هاتف محمول و7 كيلو ذهب وفضة.. سقوط عصابة دولية تسرق أموال المصريين عبر "إنستاباي"

كتب : علاء عمران

11:36 ص 14/02/2026

المتهمين + المضبوطات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف وتفكيك عصابة دولية متخصصة في النصب والاحتيال الإلكتروني، استهدفت المواطنين عبر تطبيق وهمي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن تحريات قطاعي نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن العام كشفت أن العناصر الإجرامية في إحدى الدول الآسيوية أدارت تطبيقًا وهميًا وعد المواطنين بمشاهدة القنوات المشفرة مجانًا، وعقب تفعيلهم للتطبيق، تم اختراق هواتفهم وسحب مبالغ مالية من حساباتهم على تطبيق الدفع الإلكتروني "إنستاباي".

وأضافت التحريات أن العناصر المحلية الثلاثة داخل البلاد كانت تحوّل المبالغ إلى عملات رقمية مشفرة لإرسالها للعصابة الدولية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الداخلية من ضبط العناصر المتورطة وبحوزتهم: 35 هاتفًا محمولًا، 32 شريحة مفعل على 16 منها محافظ إلكترونية، 2 لاب توب، 8 كروت بنكية، مبالغ مالية، 5 حسابات بالعملات الرقمية، 7 كيلو ذهب وفضة، بقيمة إجمالية تقارب 8 ملايين جنيه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى تجنب الدخول على روابط مجهولة وغير موثقة على الإنترنت لحماية هواتفهم وأموالهم من الاختراق.

عصابة دولية تسرق أموال المصريين إنستاباي النصب والاحتيال الإلكتروني

