واشنطن تعلن استهداف 30 موقعًا ومستودعًا لأسلحة "داعش" في سوريا

كتب- مصطفى الشاعر:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عن تنفيذ 10 غارات جوية استهدفت ما يزيد عن 30 موقعا تابعا لتنظيم "داعش" في سوريا، وذلك خلال سلسلة عمليات عسكرية جرت في الفترة ما بين 3 و12 فبراير الجاري.

وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت القيادة المركزية، أن الهجمات ركزت على تقويض القدرات اللوجستية للتنظيم، حيث استهدفت بدقة منشآت حيوية في البنية التحتية ومستودعات لتخزين الأسلحة تابعة لداعش.

وتأتي هذه العمليات في إطار المهمة المستمرة التي تقودها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين لضمان "الهزيمة الدائمة" لتنظيم داعش، ومنع خلاياه النائمة من إعادة ترتيب صفوفها أو شن هجمات جديدة في المنطقة.