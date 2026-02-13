إعلان

المتهم بلا رخصة.. ضبط سائق أجرة أنزل راكبًا لرفضه دفع تعريفة زائدة بالدقهلية

كتب : مصراوي

08:17 م 13/02/2026

تعبيرية

كتب- صابر المحلاوي:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبه من قيام قائد سيارة أجرة بإنزاله من السيارة لرفضه دفع تعريفة ركوب أعلى من المقررة بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المستخدمة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق له معلومات جنائية ولا يحمل رخصة قيادة سارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة بني عبيد.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

ضبط سائق زيادة تعريفة المواصلات وزارة الداخلية

