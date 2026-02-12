إعلان

كشف ملابسات ادعاء سيدة تعرضها للتهديد بالخطف والقتل من مالك عقار بالدقهلية

كتب : علاء عمران

05:00 م 12/02/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام مالك العقار محل سكن والدها بمطاردتها بسيارة ملاكي وتهديدها بالقتل وخطف نجلها، والشروع في قتل والدها، بسبب تحريرها محضراً ضده على خلفية خلافات بينهما لرغبته في الاستيلاء على شقة والدها بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الشاكية والمشكو في حقه، عامل، له معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة قسم أول المنصورة، حيث تبين تحرير عدة محاضر متبادلة بينهما بسبب خلافات حول الجيرة، كما تبين قيام الأخير بفصل التيار عن المصعد الخاص بشقة والد الشاكية بالعقار ملكه.

وبمواجهة المشكو في حقه نفى ما نُسب إليه، وباستكمال الفحص تبين عدم صحة ادعاءات الشاكية، التي أقرت باختلاقها الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الخطف القتل الدقهلية

