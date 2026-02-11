"هربًا من سداد فاتورة شيكولاته".. تجديد حبس ربة منزل متهمة بدهس شاب في مدينة نصر
كتب : أحمد عادل
08:19 م 11/02/2026
تجديد حبس ربة منزل متهمة بدهس شاب في مدينة نصر
كتب- أحمد عادل:
جدد قاضي المعارضات، حبس ربة منزل 34 عامًا، في اتهامها بدهس عامل عمدًا للهرب من دفع فاتورة مشتريات من محل حلويات بمدينة نصر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهمة دخلت إلى محل حلويات شهير بمدينة نصر، وطلبت مشتريات "شيكولاته ومكسرات" بمبلغ تجاوز 12 ألف جنيه.
وتابعت التحقيقات، أن المتهمة بعد تحميل المشتريات حاولت الفرار دون سداد الفاتورة، وأثناء محاولة المجني عليه وزميلان له إيقاف السيارة دهسته عمدًا.
وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام سيدة بدهس شاب يعمل في محل حلويات شهير هربًا من دفع ثمن المشتريات.
وبالانتقال والفحص، أمكن تحديد هوية السيدة، وتبين أنها ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.