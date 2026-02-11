إعلان

مزاولة طب وعلاج نفسي وحلقات تعذيب.. ننشر أمر إحالة قضية هروب نزلاء "مصحة المريوطية"

كتب : رمضان يونس

05:42 م 11/02/2026
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (3)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (1)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (8)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (4)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (6)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (5)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (9)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (11)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (10)
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم
    هروب جماعي لنزلاء مصحة بالهرم (7)

حصل "مصراوي" على نص أمر الإحالة في قضية هروب نزلاء "مصحة المريوطية" بالبدرشين جنوب الجيزة، المُتهم فيها رجل أعمال و3 مشرفين، بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص واحتجاز وتعذيب نزلاء و مزاولة مهنتي الطب والعلاج النفسي.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين الأربعة (مالك منشأة و3 مشرفين)، في غضون الفترة من أواخر شهر يونيو لأواخر شهر ديسمبر 2025 الماضي، أداروا منشأة طبية بدون ترخيص ودون أن يكون مرخصا لهم بمزاولة مهنة الطب وكانت تلك المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا.

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين احتجزوا المجني عليهم النزلاء بالمنشأة (مصحة صُناع الأمل)، دون وجه حق وبدون أمر من أحد الحكام المختصين لفترات متفاوتة.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين قاموا بتعذيب نزلاء المصحة باستخدام عصيان ومواسير بلاستيكية أوقعها بالمجني عليهم إثر تناوب المتهمين ضربهم.

وذكرت النيابة العامة إن المتهمين زاولوا مهنة العلاج النفسي دون ترخيص ودون أن يكون مقيدين بجداول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، و زاولوا مهنة الطب دون أن يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول نقابة الأطباء البشريين على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

