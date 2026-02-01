إعلان

أخبار الطقس.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

محمد أبو بكر

01:12 م 01/02/2026

برودة الطقس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها: يسود الأيام المقبلة، طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا، مائل للحرارة جنوبًا، بارد ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من الساعة الثالثة فجرا وحتى العاشرة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى والصغرى خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الاثنين 02 فبراير: العظمى 23 | الصغرى 12

الثلاثاء 03 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 12

الأربعاء 04 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 11

الخميس 05 فبراير: العظمى 23 | الصغرى 11

الجمعة 06 فبراير: العظمى 24 | الصغرى 12

السواحل الشمالية

الاثنين 02 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 12

الثلاثاء 03 فبراير: العظمى 20 | الصغرى 12

الأربعاء 04 فبراير: العظمى 21 | الصغرى 12

الخميس 05 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 11

الجمعة 06 فبراير: العظمى 23 | الصغرى 12

شمال الصعيد

الاثنين 02 فبراير: العظمى 24 | الصغرى 09

الثلاثاء 03 فبراير: العظمى 23 | الصغرى 08

الأربعاء 04 فبراير: العظمى 22 | الصغرى 08

الخميس 05 فبراير: العظمى 24 | الصغرى 09

الجمعة 06 فبراير: العظمى 25 | الصغرى 10

جنوب الصعيد

الاثنين 02 فبراير: العظمى 30 | الصغرى 11

الثلاثاء 03 فبراير: العظمى 27 | الصغرى 11

الأربعاء 04 فبراير: العظمى 26 | الصغرى 11

الخميس 05 فبراير: العظمى 27 | الصغرى 11

الجمعة 06 فبراير: العظمى 28 | الصغرى 12

أخبار الطقس حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

