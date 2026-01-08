إعلان

قرار قضائي عاجل بشأن محاكمة الراقصة "بوسي"

كتب : أحمد عادل

12:10 م 08/01/2026

المتهمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز محاكمة الراقصة الشهيرة بـ"بوسي" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، لجلسة 31 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة، استمعت إلى أقوال الراقصة "بوسي" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام.

وأقرت الراقصة "بوسي" أمام الأجهزة الأمنية بنشرها للفيديوهات الخادشة أثناء الرقص بملابس مثيرة عبر حسابتها على منصات لتحقيق أرباح مالية.

وأكدت التحريات أن الراقصة بوسي نشرت فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس وطرق اعتبرتها التحريات خادشة للحياء العام ومنافية للآداب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط راقصة تُدعى "بوسي" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس خادشة للحياء العام ومنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها.

اقرأ أيضًا:

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

بعد 11 سنة زواج.. "عبير" تطلب الخلع: "إتجوز عليا ونسي ولاده"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة الراقصة بوسي نشر فيديوهات خادشة للحياء المحكمة الاقتصادية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

60 دقيقة رعب لرجل وست ستات.. تفاصيل نجاة 7 أرواح من موت محقق بالمنوفية
أخبار المحافظات

60 دقيقة رعب لرجل وست ستات.. تفاصيل نجاة 7 أرواح من موت محقق بالمنوفية
"حسبي الله ونعم الوكيل فيك".. عبدالرؤوف يفتح النار على نجم الأهلي السابق
رياضة محلية

"حسبي الله ونعم الوكيل فيك".. عبدالرؤوف يفتح النار على نجم الأهلي السابق
دفاع المتهم الأول في قضية السباح "يوسف محمد" يرد هيئة المحكمة
حوادث وقضايا

دفاع المتهم الأول في قضية السباح "يوسف محمد" يرد هيئة المحكمة
The Blind Date Show يوقف عرض حلقة "مواعدة الأطفال" ويحذف البرومو
أخبار مصر

The Blind Date Show يوقف عرض حلقة "مواعدة الأطفال" ويحذف البرومو
لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر
علاقات

لا تغادر منزلك قبل فصلها.. 4 أجهزة قد تشعل حريقا دون أن تشعر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية