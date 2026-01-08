قرار قضائي عاجل بشأن محاكمة الراقصة "بوسي"

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز محاكمة الراقصة الشهيرة بـ"بوسي" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، لجلسة 31 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة، استمعت إلى أقوال الراقصة "بوسي" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام.

وأقرت الراقصة "بوسي" أمام الأجهزة الأمنية بنشرها للفيديوهات الخادشة أثناء الرقص بملابس مثيرة عبر حسابتها على منصات لتحقيق أرباح مالية.

وأكدت التحريات أن الراقصة بوسي نشرت فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس وطرق اعتبرتها التحريات خادشة للحياء العام ومنافية للآداب.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط راقصة تُدعى "بوسي" لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلالها وهي تؤدي رقصات بملابس خادشة للحياء العام ومنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها.

اقرأ أيضًا:

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

بعد 11 سنة زواج.. "عبير" تطلب الخلع: "إتجوز عليا ونسي ولاده"