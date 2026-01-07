إعلان

انتشار فيديو عن سرقة الفتيات بالجيزة.. والداخلية تكشف الحقيقة

كتب : علاء عمران

12:23 م 07/01/2026

المتهمة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، تضمن ادعاء فتاة بوجود تشكيل عصابي لسرقة الفتيات بمحافظة الجيزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وباستدعاء الفتاة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها طالبة ومقيمة بالجيزة، أقرت بأنها سمعت من إحدى صديقاتها أنه أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم، اقتربت منها ثلاث سيدات، فظنت أنهن يحاولن سرقتها، دون أن يتم الاستيلاء على أي من متعلقاتها، كما لم تقم بتحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت الفتاة أنها قامت بنشر مقطع الفيديو على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي بقصد تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، دون التأكد من صحة ما تم تداوله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لادعائها الكاذب، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

