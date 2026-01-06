الأمن الاقتصادي: ضبط 1331 قضية ظواهر سلبية.. و980 سرقة تيار كهربائي

كتب- علاء عمران

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية، محققة عدة نتائج إيجابية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية في مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1331 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 980 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وتواصل الأجهزة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكبرة لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها.