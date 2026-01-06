إعلان

ضبط مطبعة بداخلها 12 ألف مطبوع تجاري بدون ترخيص في القاهرة

كتب : علاء عمران

01:35 م 06/01/2026

ضبط مطبعة مخالفة-أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، يقوم بطباعة مطبوعات تجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مخالفًا قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط مالكها وبحوزته 12 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض، وأقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مطبعة مطبوع تجاري بدون ترخيص مباحث المصنفات

