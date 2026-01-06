ضبط مطبعة بداخلها 12 ألف مطبوع تجاري بدون ترخيص في القاهرة

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، يقوم بطباعة مطبوعات تجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مخالفًا قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة وضبط مالكها وبحوزته 12 ألف مطبوع تجاري بدون تفويض، وأقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.