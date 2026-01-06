إعلان

تعذر حضور المتهم.. قرار قضائي بشأن محاكمة التيك توكر أكرم سلام

كتب : أحمد عادل

01:13 م 06/01/2026

تعبيرية

كتب- أحمد عادل
قررت محكمة مستأنف جنح المقطم تأجيل استئناف النيابة العامة على براءة التيك توكر أكرم سلام في اتهامه بترويع سيدة بالمقطم، إلى جلسة 13 يناير الجاري، بسبب تعذر حضور المتهم من محبسه.
وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت ببراءة أكرم سلام من الاتهام الموجه إليه بترويع السيدة.
وأحالت النيابة العامة البلوجر أكرم سلام إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الحادث، حيث ظهر فيه المتهم وهو يروع السيدة داخل مكان عام.
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم عقب تداول الفيديو.

التيك توكر أكرم سلام محكمة مستأنف جنح المقطم محاكمة التيك توكر أكرم سلام

