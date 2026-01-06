إعلان

الداخلية تضبط 7 مليون جنيه من تجار العملة و10 طن دقيق مدعم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:06 م 06/01/2026

تجار العُملة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والتموينية المكثفة على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 7 مليون جنيه من تجار العملة، وحوالي 10 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.
وقال قطاع الأمن العام إن الحملات الأمنية استهدفت مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، لما تمثله من مخاطر على الاقتصاد القومي.
وفي الوقت نفسه، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها لضبط الأسواق، وأسفرت عن ضبط كميات من الدقيق الأبيض المدعم والمخبوزات المخالفة، ضمن جهود حماية المستهلكين ومنع التلاعب بأسعار الخبز سواء المدعم أو الحر.
وأكدت الداخلية استمرار الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين، مع تكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات تحقيق أرباح غير مشروعة.

تجار العُملة وزارة الداخلية ضبط دقيق

