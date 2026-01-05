إعلان

ضبط أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بالجيزة

كتب : علاء عمران

01:44 م 05/01/2026

حملة امنية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة أستوديو تسجيل صوتي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وبتقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الأستوديو وضبط مالكه، وبحوزته الأدوات والأجهزة المستخدمة في أعمال التسجيل والمونتاج، والتي تبين احتواؤها على مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

الجيزة وزارة الداخلية مباحث المصنفات شرطة الأهرام

