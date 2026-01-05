قام محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير وهيئة الشرطة عن خالص مشاعر التهنئة والاعتزاز بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور الوطني للكنيسة المصرية في ترسيخ مشاعر المحبة والمودة، وتعزيز وحدة النسيج المجتمعي للأمة المصرية العريقة.

وأشار الوزير إلى أن التاريخ المصري زاخر بالمواقف الوطنية للكنيسة المصرية، التي واجهت التحديات وحرصت على الدفاع عن رفعة الوطن، لتظل مصر منارة تهدي البشرية قيم الحضارة والنماء.

وأكد الوزير أن تماسك الشعب المصري بوحدته وتنوعه ووطنيته كان الحصن المنيع الذي أحبط المخططات الرامية إلى تفتيت نسيجه ووحدته عبر التاريخ.

من جانبه، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة لتوطيد دعائم الاستقرار، مؤكدًا وعي الشعب المصري العظيم بقيمة العيش في وطن متماسك يسوده الأمن والأمان، وأهمية الدور الوطني للمؤسسة الأمنية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية والنماء.