إعلان

وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | فيديو

كتب : علاء عمران

12:54 م 05/01/2026 تعديل في 12:55 م

وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قام محمود توفيق، وزير الداخلية، بزيارة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسته ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير وهيئة الشرطة عن خالص مشاعر التهنئة والاعتزاز بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور الوطني للكنيسة المصرية في ترسيخ مشاعر المحبة والمودة، وتعزيز وحدة النسيج المجتمعي للأمة المصرية العريقة.

وأشار الوزير إلى أن التاريخ المصري زاخر بالمواقف الوطنية للكنيسة المصرية، التي واجهت التحديات وحرصت على الدفاع عن رفعة الوطن، لتظل مصر منارة تهدي البشرية قيم الحضارة والنماء.

وأكد الوزير أن تماسك الشعب المصري بوحدته وتنوعه ووطنيته كان الحصن المنيع الذي أحبط المخططات الرامية إلى تفتيت نسيجه ووحدته عبر التاريخ.

من جانبه، أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة لتوطيد دعائم الاستقرار، مؤكدًا وعي الشعب المصري العظيم بقيمة العيش في وطن متماسك يسوده الأمن والأمان، وأهمية الدور الوطني للمؤسسة الأمنية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية والنماء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الداخلية البابا تواضروس عيد الميلاد المجيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

تغيير مفاجئ.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا 2025
رياضة محلية

تغيير مفاجئ.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا 2025
معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف
زووم

معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف
دعوى تعويض بـ5.7 مليون جنيه.. تطور قضائي جديد بشأن الإعلامية ميار الببلاوي
حوادث وقضايا

دعوى تعويض بـ5.7 مليون جنيه.. تطور قضائي جديد بشأن الإعلامية ميار الببلاوي
احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
أجهزة متنوعة

احذر عند الشراء.. شركات موبايل تلجأ لـ4 حيل بسبب أزمة المكونات
"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في
زووم

"عطل في محركات الطائرة".. رحمة عصام تكشف تفاصيل جديدة عن لحظات الذعر في

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟