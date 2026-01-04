أكد القاضي أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن محاضر الحصر العددي التي تحرر داخل اللجان عقب انتهاء عمليات الفرز لا تعد نتائج رسمية للعملية الانتخابية، وإنما هي إجراءات تنظيمية تمهيدية فقط.

وأوضح بنداري في مؤتمر صحفي، أن نتائج الدوائر الملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا سيتم إعلانها خلال مؤتمر صحفي يوم 10 يناير الجاري، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع بنداري أن من يحق لهم حضور عمليات الفرز وإعلان نتيجة الحصر العددي هم المرشحون أو وكلاؤهم، وليس المندوب الذي تنتهي مهمته بانتهاء عمليات التصويت.

تفاصيل جولة الإعادة حسب المحافظات:

محافظة الجيزة

الإعادة تُجرى في 6 دوائر على 10 مقاعد، من خلال 497 لجنة فرعية، وتشمل دوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، أول أكتوبر، العمرانية، الأهرام، ومنشأة القناطر، بإجمالي 4.254.051 ناخبًا.

محافظة الفيوم

الإعادة في دائرة "مركز سنورس" على 3 مقاعد، داخل 93 لجنة فرعية، بإجمالي 667.149 ناخبًا.

محافظة المنيا

الإعادة في 5 دوائر على 13 مقعدًا، من خلال 489 لجنة فرعية، وتشمل دوائر: قسم أول المنيا، مركز مغاغة، مركز أبو قرقاص، مركز ملوي، ومركز دير مواس، بإجمالي 3.060.503 ناخبًا.

محافظة أسيوط

الإعادة في 3 دوائر على 9 مقاعد، عبر 353 لجنة فرعية، وتشمل دوائر: قسم أول أسيوط، مركز القوصية، ومركز أبو تيج، بإجمالي 2.268.987 ناخبًا.

محافظة الوادي الجديد

الإعادة في دائرة "مركز الداخلة" على مقعد واحد، داخل 37 لجنة فرعية، بإجمالي 111.789 ناخبًا.

محافظة سوهاج

الإعادة بدائرة "مركز البلينا" على مقعدين، من خلال 5 لجان فرعية، بإجمالي 354.472 ناخبًا.

محافظة الأقصر

الإعادة في دائرتي "القرنة" و"إسنا" على مقعدين، داخل 102 لجنة فرعية، بإجمالي 560.590 ناخبًا.

محافظة أسوان

الإعادة في 3 دوائر على 3 مقاعد، من خلال 152 لجنة فرعية، وتشمل دوائر: قسم أول أسوان، مركز نصر النوبة، ومركز إدفو، بإجمالي 840.731 ناخبًا.

محافظة الإسكندرية

الإعادة في دائرة واحدة هي "قسم المنتزه"، بإجمالي 1.263.674 ناخبًا.

محافظة البحيرة

الإعادة في 4 دوائر على 5 مقاعد، موزعة على 300 لجنة فرعية، وتشمل مراكز: المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، وكوم حمادة، بإجمالي 1.515.410 ناخبًا.

