فيلا تتحول لوكر نصب دولي.. كواليس سقوط عصابة الآثار المزيفة بزايد

ألقت قوات الأمن القبض على تشكيل عصابي منظم يمارسة نشاطا إجراميا تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، باستخدام أسلوب انتحال الصفة.

مباحث الشيخ زايد ومفتش فرقة الأمن العام بالجيزة تمكنوا من ضبط عناصر التشكيل العصابي، وعددهم 8 أشخاص، أثناء تواجدهم داخل إحدى الفلل المستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

عُثر بحوزتهم على 3 تماثيل متوسطة الحجم يشتبه في أثريتها، و3 طبنجات صوت، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية مقلدة، إلى جانب سلاحين أبيض، و12 هاتفًا محمولًا، وجهاز لاب توب، وجهاز آيباد.

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي اقتناء القطع الأثرية، وتغيير العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، مستخدمين أسلوب انتحال الصفة والادعاء بالانتماء لجهات رسمية ودولية.

وأرشد المتهمون عن مصدر حصولهم على المبالغ المالية المقلدة، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبطه وبحوزته الأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة في تقليد العملات، إضافة إلى مبالغ مالية مزورة، و5 كارنيهات مزيفة منسوب صدورها لجهات ثقافية دولية وإعلامية.

