قرار جديد بشأن محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع

كتب- محمود الشوربجي:

07:32 م 04/01/2026

أرشيفية

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 22698 لسنة 2024، جنايات قسم التجمع، لجلسة 20 أبريل لمرافعة النيابة.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2015، وحتى 16 يونيو من 2022، المتهمان الأول والثاني، توليا قيادة جماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمون من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعًا تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

خلية التجمع محاكم بدر

