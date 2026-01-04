إعلان

ضبط شخصين بتوزيع سلع لدفع الناخبين للتصويت بأسيوط

كتب : علاء عمران

05:08 م 04/01/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين باستقلال سيارة "ربع نقل" ملصق عليها صورة أحد المرشحين، وتوزيع سلع غذائية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أسيوط.


وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين (مقيمان بمحافظة أسيوط)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو.
تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط وزارة الداخلية مركز شرطة أسيوط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية