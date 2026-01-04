ضبط شخصين بتوزيع سلع لدفع الناخبين للتصويت بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين باستقلال سيارة "ربع نقل" ملصق عليها صورة أحد المرشحين، وتوزيع سلع غذائية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالحه بمحيط إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة أسيوط.



وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين (مقيمان بمحافظة أسيوط)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة كما جاء في الفيديو.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.