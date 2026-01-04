إعلان

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء تلفيق قضية لشاب بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

03:59 م 04/01/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام ضباط الشرطة بإلقاء القبض على نجله دون وجه حق، وتلفيق قضية له بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى أنه بتاريخ 28 ديسمبر الماضي تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ووفق إجراءات قانونية مُقننة، من ضبط نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، والمقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، حيث عُثر بحوزته على كمية من مخدر «البودر».

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله في حينه، وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وزارة الداخلية مدينة نصر المواد المخدرة

