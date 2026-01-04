أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة في محافظات الصعيد. وأوضح أن المنافسة بين المرشحين كانت شديدة، لكن الجميع التزموا بضوابط العملية الانتخابية وأدوا مسؤولياتهم على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للهيئة اليوم للإعلان عن نتائج جولة الإعادة، التي أجريت خارج البلاد يومي 24 و25 ديسمبر، وداخلها يومي 27 و28 من نفس الشهر. وشارك في الجولة 70 مرشحًا يتنافسون على 35 مقعدًا فرديًا بالمجلس النيابي.

أعلن بدوي أيضًا إبطال اللجنة الفرعية رقم 45 بالدائرة الثالثة - مركز أبو حمص بالبحيرة، بعد ثبوت وجود عيب جوهري أثر على مشروعية الاقتراع والفرز، مؤكدًا أنه تم إبلاغ النيابة العامة عن تداول بطاقات التصويت خارج المركز دون أن يؤثر ذلك على العملية الانتخابية بالدائرة.

وتقدم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالعزاء والمواساة لأسرة المستشارة سهام صبري الأنصاري، رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية، التي توفيت إثر حادث سير أليم يوم 28 ديسمبر بعد انتهائها من الإشراف على الانتخابات في محافظة قنا، مؤكدًا أنها كانت نموذجًا في التفاني بأداء الواجب الوطني.

وجاءت النتائج النهائية لجولة الإعادة على النحو التالي:

الجيزة:

الدائرة الثامنة - قسم إمبابة: وليد محمود فوزي المليجي

الفيوم:

الدائرة الأولى - مركز الفيوم: محمد فؤاد زغلول عبد الحفيظ

الدائرة الرابعة - مركز أبشواي: يوسف أحمد علي الصاوي، علاء السيد محمود جاب الله

أسيوط:

الدائرة الثالثة - مركز الفتح: عصام محمد عثمان محمد، أحمد حسين جوده أحمد، علي سيد علي معوض

سوهاج:

الدائرة الأولى - مركز سوهاج: حازم زكي أمين همام، دياب محمد محجوب هريدي

الدائرة الثانية - مركز أخميم: شعبان لطفي محمد عبدالغني، زكريا محمد حساب

الدائرة الثالثة - مركز المراغة: مصطفى أحمد بدير أحمد

الدائرة الرابعة - مركز طهطا: مصطفى حسين عبدالرحمن إبراهيم، عمرو أحمد إبراهيم، علاء سليمان محمد أحمد مهدلي

الدائرة الخامسة - مركز جرجا: ياسر نصر جلال عبدالمولى، محمود علي أحمد عبدالعال

الدائرة السادسة - مركز المنشأة: فيصل محمد علي حسن

الدائرة الثامنة - مركز دار السلام: عبداللطيف جمال عبداللطيف محمد

قنا:

الدائرة الأولى - مركز قنا: مصطفى محمود محمد مصطفى، أحمد عبدالسلام محمد مصطفى

الدائرة الثانية - مركز قوص: أحمد عبدالله أحمد عبدالله، علي عبدالقادر محمود أحمد

الدائرة الثالثة - مركز نجع حمادي: خالد محمد عبدالفتاح أبو بكر خلف الله، محمود السيد محمد المنوفي علي

الدائرة الرابعة - مركز أبو تشت: أحمد مصطفى كامل ذكي علي الدربي، طارق محمد محمد عيسى

الإسكندرية:

الدائرة الثانية - قسم أول الرمل: حازم أحمد مصطفى عبدالعزيز

البحيرة:

الدائرة الأولى - قسم دمنهور: سناء أنور محمد برغش، طه زكريا عبدالجواد الشهاوي، محمود إبراهيم مبارك الجندي

الدائرة الثالثة - مركز أبو حمص: أحمد عبده محمد عرجاوي، محمود رشاد موسى حبيب

الدائرة الثامنة - مركز إيتاي البارود: أحمد سعيد علي أحمد صالح أبو عمر، عماد عبدالحميد محمد الغنيمي

وأُجريت جولة الإعادة في 19 دائرة ملغاة موزعة على 7 محافظات هي الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، من خلال 1,694 لجنة فرعية، بمشاركة 70 مرشحًا يتنافسون على 35 مقعدًا برلمانيًا.

