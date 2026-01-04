الداخلية تضبط سيدة تستغل فيسبوك للنصب على المواطنين

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات لممارستها نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت توهمهم بتوفير ملابس ومستحضرات تجميل بأسعار مخفضة، والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون الوفاء بذلك.

وتم ضبطها وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها أقرت بما نسب إليها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

