تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، اليوم الأحد، من ضبط 4 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من المواطنين، وكروت الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين، بالإضافة إلى مبالغ مالية كان من المقرر توزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم لتحفيزهم على التصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة تمكنت أيضًا من ضبط شخص لقيامه ببحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية لحسم 49 مقعدًا فرديًا، وتشمل محافظات: الجيزة (6 دوائر، 10 مقاعد)، الفيوم (دائرة واحدة، 3 مقاعد)، المنيا (5 دوائر، 13 مقعدًا)، أسيوط (3 دوائر، 9 مقاعد)، الوادي الجديد (دائرة واحدة، مقعد واحد)، سوهاج (دائرة واحدة، مقعدين)، الأقصر (دائرتان، 2 مقعد)، أسوان (3 دوائر، 3 مقاعد)، الإسكندرية (دائرة واحدة)، والبحيرة (4 دوائر، 5 مقاعد).

ويتم التصويت من خلال أكثر من 2,230 لجنة فرعية، بإجمالي نحو 14.9 مليون ناخب، في إطار متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة.