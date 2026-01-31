إعلان

وزارة الداخلية تفتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن للدفعة الجديدة

كتب : صابر المحلاوي

07:16 م 31/01/2026

وزارة الداخلية

كتب- صابر المحلاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي بقطاع التدريب، عن بدء قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، لمن يجتازون الاختبارات المقررة، وفقًا للشروط المحددة من الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الأساسية تشمل: أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين، وألا يقل العمر عن 16 عامًا ولا يزيد عن 23 عامًا، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، مع حسن السمعة والسيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما يشترط استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والسمات واللياقة البدنية، بالإضافة إلى الحد الأدنى للطول والوزن، وألا يكون المتقدم متزوجًا أو مجندًا بالقوات المسلحة أو أي جهة حكومية أخرى.

وأشارت الوزارة إلى المزايا الممنوحة للمتقدمين، وتشمل: تحمل الدولة نفقات التعليم والإعاشة، مكافأة شهرية أثناء الدراسة، الاستفادة من الخدمات الصحية، الاستثناء من الخدمة العسكرية الإلزامية، ومنح دبلوم شرطى فنى معادل للدبلوم الفني بعد اجتياز الدراسة بنجاح.

وحددت وزارة الداخلية مقار المعاهد التي سيتم إجراء الاختبارات بها: معاهد معاونى الأمن بطره، البحيرة، مدينة 6 أكتوبر، سوهاج، بالإضافة إلى معهد بطره للإناث من جميع المحافظات.

ويتم التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg اعتبارًا من يوم السبت 7 فبراير 2026، وحتى يوم الإثنين 23 مارس 2026، مع التأكيد على عدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي أو المعاهد المعلنة.

معاهد معاونى الأمن وزارة الداخلية الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

