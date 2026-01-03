كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية متابعة سير العملية الانتخابية، اليوم السبت، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين في محافظتي البحيرة والأقصر لمحاولتهم التأثير على الناخبين ودعم مرشحين بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المخالفات شملت: ضبط شخص بمحيط دائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر أثناء قيادته سيارة "ربع نقل" محملة بمكبرات صوت وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين، وتم التحفظ على السيارة.

وضبط سائق مركبة "توك توك" بدون لوحات أثناء تجوله بمحيط دائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة لحث الناخبين على التصويت لصالح مرشح محدد، وتم التحفظ على المركبة.

كما ضبط سيدة بمحيط دائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة بحوزتها عدد من بطاقات شخصية خاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح مرشح معين، وسيدة أخرى بنفس المركز بحوزتها مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُعد هذه الجولة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل 49 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 98 مرشحًا في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 14 مليونًا و897 ألفًا و356 ناخبًا، موزعين على 2,230 لجنة اقتراع فرعية.

يُذكر أن الدوائر الثلاثين التي صدر بشأنها أحكام قضائية بالإلغاء، قبل حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى، توزعت على محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.