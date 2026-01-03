بدأ المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا لمتابعة سير التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُعد المحطة الأخيرة وتُجرى في 27 دائرة انتخابية، سبق أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها بأحكام نهائية وباتة.

وأوضح المستشار أحمد بنداري أن التصويت في جولة الإعادة داخل البلاد يُجرى في 2,230 لجنة فرعية، لحسم 49 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 98 مرشحًا، بإجمالي 14,897,356 ناخبًا.

وفي محافظة الجيزة، تُجرى الإعادة داخل 6 دوائر على 10 مقاعد، من خلال 497 لجنة فرعية، وهي دوائر: البدرشين، بولاق الدكرور، أول أكتوبر، العمرانية، الأهرام، ومنشأة القناطر، بإجمالي 4,254,051 ناخبًا.

أما في محافظة الفيوم، فتُجرى الإعادة في دائرة واحدة هي "مركز سنورس" على 3 مقاعد، داخل 93 لجنة فرعية، بإجمالي 667,149 ناخبًا.

وفي محافظة المنيا، تُجرى الإعادة داخل 5 دوائر على 13 مقعدًا، من خلال 489 لجنة فرعية، بإجمالي 3,060,503 ناخبين، وتشمل دوائر: قسم أول المنيا، مركز مغاغة، مركز أبو قرقاص، مركز ملوي، ومركز دير مواس.

وفي محافظة أسيوط، تُجرى الإعادة داخل 3 دوائر على 9 مقاعد، عبر 353 لجنة فرعية، بإجمالي 2,268,987 ناخبًا، وتشمل دوائر: قسم أول أسيوط، مركز القوصية، ومركز أبو تيج.

وفي محافظة الوادي الجديد، تُجرى الإعادة في دائرة "مركز الداخلة" على مقعد واحد، داخل 37 لجنة فرعية، بإجمالي 111,789 ناخبًا، بينما تُجرى في محافظة سوهاج بدائرة "مركز البلينا" على مقعدين، من خلال 5 لجان فرعية، بإجمالي 354,472 ناخبًا.

وفي محافظة الأقصر، تُجرى الإعادة في دائرتي "القرنة" و"إسنا" على مقعدين، داخل 102 لجنة فرعية، بإجمالي 560,590 ناخبًا، بينما تُجرى في محافظة أسوان داخل 3 دوائر على 3 مقاعد، من خلال 152 لجنة فرعية، بإجمالي 840,731 ناخبًا، وتشمل دوائر: قسم أول أسوان، مركز نصر النوبة، ومركز إدفو.

كما تُجرى جولة الإعادة في محافظة الإسكندرية بدائرة واحدة هي "قسم المنتزه"، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، إضافة إلى 4 دوائر بمحافظة البحيرة على 5 مقاعد، موزعة على 300 لجنة فرعية، بإجمالي 1,515,410 ناخبين، وتشمل مراكز: المحمودية، حوش عيسى، الدلنجات، وكوم حمادة.