بعد شهرين من الزواج.. زوجة تطلب الخلع: "صوته عالٍ ويدخن داخل البيت"

أقامت "جميلة.م"، 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج استمر شهرين فقط، مبررة طلبها بتعرضها لضغوط نفسية وخلافات متكررة داخل منزل الزوجية، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في الحياة معه بسبب سلوكياته التي تسببت في توتر دائم بينهما، قائلة: "صوته عالٍ، ولا يصلي، ويدخن السجائر".

وقالت الزوجة في تفاصيل دعواها إنها تعرفت على زوجها عن طريق معارف مشتركة، وبعد فترة من التعارف تقدم لخطبتها، وتمت مراسم الزواج في أجواء عائلية هادئة، وكانت تتوقع أن تبدأ حياة مستقرة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.



تفاصيل دعوى خلع بعد شهرين من الزواج

وأضافت أنها منذ الأشهر الأولى للزواج لاحظت طباعًا لم تكن تعلمها من قبل، مشيرة إلى أن الخلافات بدأت تتصاعد تدريجيًا بينهما.

وأوضحت الزوجة في دعواها أن أكثر ما كان يسبب لها الضيق هو أسلوب زوجها في الحديث، مؤكدة أنه كان يتحدث بصوت مرتفع داخل المنزل بشكل مستمر، ما كان يسبب لها حالة من التوتر والإحراج، خاصة عند وجود الجيران أو أفراد العائلة، وقالت: "صوته عالٍ في معظم الأوقات، وأي نقاش بسيط يتحول إلى مشادة بسبب طريقته في الكلام".

وأضافت "جميلة" أن الخلافات لم تتوقف عند هذا الحد، بل كانت تشعر بحالة من عدم التوافق في نمط الحياة بينهما، مشيرة إلى أنها حاولت أكثر من مرة التفاهم معه وطلبت منه تغيير بعض السلوكيات التي كانت تزعجها، إلا أن محاولاتها لم تحقق نتيجة.

كما أشارت الزوجة إلى أن زوجها لا يواظب على أداء الصلاة، وهو ما كانت تعتبره أمرًا مهمًا بالنسبة لها، مؤكدة أن هذا الأمر تسبب في شعورها بعدم الارتياح، خاصة أنها نشأت في أسرة تحرص على الالتزام الديني.

وأضافت أن زوجها اعتاد أيضًا التدخين داخل المنزل بشكل متكرر، رغم اعتراضها على ذلك بسبب تأثيره على صحتها وعلى أجواء المنزل.

وأكدت الزوجة أنها حاولت الحفاظ على حياتها الزوجية وبذلت جهودًا عديدة لتجنب الخلافات، إلا أن المشكلات استمرت وتكررت بصورة جعلتها تشعر باستحالة الاستمرار في تلك العلاقة.

وأوضحت في ختام دعواها أنها أصبحت تخشى استمرار الحياة الزوجية في ظل تلك الأوضاع، مؤكدة أنها تبغض الحياة مع زوجها ولا تستطيع الاستمرار معه، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع.

وحملت الدعوى رقم 237 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

