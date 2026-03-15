سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : ميريت نادي

11:30 ص 15/03/2026

سعر الريال

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 15-3-2026، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.97 جنيه للشراء، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.95 جنيه للشراء، و14.02 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.96 جنيه للشراء، و14.03 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14 جنيهًا للشراء، و14.04 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.01 جنيه للشراء،بزيادة 7 قروش، و14.06 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

