سحل وضرب في نص الشارع .. القبض على زوج "سيدة كفر صقر" و التحريات: خلافات

كتب : مصراوي

06:36 م 29/01/2026

واقعة الضرب

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على سيدة بالشرقية.

تحريات البحث الجنائي، أكدت أنه بالفحص تبين بتاريخ 27 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر صقر بمديرية أمن الشرقية من سيدة "مصابة بكدمات متفرقة " مقيمة بدائرة المركز، تضررها من زوجها مقيم بذات العنوان، لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها إثر خلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقه، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

