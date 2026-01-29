إعلان

ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

كتب : علاء عمران

03:59 م 29/01/2026

ضبط تعبيرية

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات)

قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط عنصرين إجراميين غسل اموال تجارة مخدرات

