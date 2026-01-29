ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات)

قُدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.