ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:16 م 29/01/2026

تجار العُملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على الجهات المختصة.

