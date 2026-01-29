إعلان

ضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:55 ص 29/01/2026

مخالفة مرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 128757 مخالفة مرورية متنوعة "السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص" وذلك خلال 24 ساعة.

كما تم فحص عدد 1426 سائق، تبين إيجابية عدد 51 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 796 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد 101 سائق تبين إيجابية 7 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكم، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا:

"درون لإخماد النيران".. ماذا حدث في حريق الزرايب بمنشأة ناصر؟

السجن 10 سنوات للمتهمة بخطف "مصممة أزياء العجوزة": أجبرتها على بيع شقة إيجار

أحكام رادعة ضد طالبات مشاجرة مدرسة التجمع في اتهامهن بالاعتداء على "كارما"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية وزارة الداخلية حملات مرورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات تيجراي
شئون عربية و دولية

معارك في إثيوبيا بين الجيش وقوات تيجراي
جلطة في المخ وعملية جراحية.. نجوم على فراش المرض
زووم

جلطة في المخ وعملية جراحية.. نجوم على فراش المرض
هل احتفل بهزيمة فريقه؟.. حارس مرمى ريال مدريد يثير الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل احتفل بهزيمة فريقه؟.. حارس مرمى ريال مدريد يثير الجدل
الجنيه يرتفع 77 قرشا مقابل الدولار خلال شهر مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2024
أخبار البنوك

الجنيه يرتفع 77 قرشا مقابل الدولار خلال شهر مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2024
فريدة ابنة دنيا المصري تخطف الأنظار في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"
زووم

فريدة ابنة دنيا المصري تخطف الأنظار في مسلسل "لعبة وقلبت بجد"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا