ضبط 128 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 128757 مخالفة مرورية متنوعة "السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص" وذلك خلال 24 ساعة.

كما تم فحص عدد 1426 سائق، تبين إيجابية عدد 51 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 796 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد 101 سائق تبين إيجابية 7 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكم، كما تم التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

