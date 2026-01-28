ضبط تاجر "ريسيفرات" متهم بفك شفرات القنوات بدون ترخيص في المقطم

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من ضبط مالك محل لبيع أجهزة ريسيفر بالمقطم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك محل ومخزن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ببيع أجهزة "ريسيفر" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، وغير المصرح بتداولها بالأسواق، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل والمخزن المشار إليهما، وأسفرت الحملة عن ضبط مالكهما، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية دون ترخيص، بالإضافة إلى عدد من القطع الخاصة بربط أجهزة الريسيفر بالإنترنت.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.