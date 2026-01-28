إعلان

تحرير 100 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب : علاء عمران

11:39 ص 28/01/2026 تعديل في 11:43 ص

غلق المحال التجارية (5)

أغلقت وزارة الداخلية 100 محل لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 100 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية مجلس الوزراء الكهرباء

