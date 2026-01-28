

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة مدينة ابن الحكم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة اعتداء جسيمة أثارت حالة من الذعر بين الأهالي، بعدما أقدم عاطلان على التعدي بالضرب على شاب، وهتك عرضه علنًا بالطريق العام، فيما أطلق أحدهما أعيرة نارية بقصد البلطجة وفرض السيطرة وترويع المواطنين، في محاولة لإجبار أسرة المجني عليه على التصالح والتنازل عن المحاضر المحررة ضدهم.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقي القسم بلاغًا من المدعو "يوسف. س. م. ص"، 26 عاما، مقيم بشارع فاطمة الزهراء بمدينة بن الحكم، بتعرضه للتعدي بالضرب وهتك عرضه بالطريق العام، وإصابته على يد شخصين.

على الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن مرتكبي الواقعة كلا من: "علي. ح. م. إ"، 21 عاما، عاطل، ومقيم بشارع قهوة المحلاوي بدائرة القسم، ونجل عمه "إبراهيم. ع. ع. إ"، 22 سنة، عاطل، ومقيم بشارع الروضة أرض المحلاوي.

كشفت التحريات، أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب، وقاما بهتك عرضه علنًا، بقصد إرهابه وإجبار أسرته على التصالح والتنازل عن المحاضر المقدمة ضدهم، على خلفية ممارستهم أعمال بلطجة سابقة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بمضمون البلاغ وأقوال المجني عليه، أقرا بارتكاب الواقعة.

كما أقر المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية بقصد البلطجة وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، وإحداث حالة من الرعب والفزع بين أهالي الشارع.

تم ضبط فرد خرطوش محلي الصنع بداخله طلقة خرطوش، والتحفظ على المتهمين والسلاح المضبوط.

حرر المحضر رقم 1816 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2026، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.