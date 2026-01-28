

وكالات

أعلنت السلطات الجزائرية، تعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية الأساسية في 52 ولاية يومي الأربعاء والخميس، بسبب عاصفة رياح قوية تصل سرعتها إلى 120 كلم في الساعة.

أوضحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية في بيان، أنه تقرر تعليق الدراسة في جميع الأطوار التعليمية (ابتدائي متوسط وثانوي) في41 ولاية يومي الأربعاء والخميس، بسبب عاصفة رياح قوية بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة.

وأضافت أن الإجراء جاء تبعا للبرقية المستعجلة المرسلة من طرف وزارة الداخلية المتعلقة بالنشرة الجوية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح شديدة تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.

وتشمل الإجراءات ولايات في غرب البلاد وهي: "وهران وتلمسان وعين تيموشنت ومستجانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وتيسمسيلت ومعسكر وجليزان والنعامة والبيض والشلف".

وبوسط البلاد فتطبق إجراءات تعليق الدراسة في ولايات: "تيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وعين الدفلى والمدية والبويرة والمسيلة والجلفة والبليدة والأغواط".

وأشارت إلى أن ولايات بشرق البلاد ستكون هي الأخرى معنية بتعليق الدراسة وهي بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وبرج بوعريريج وسطيف وميلة وقالمة وأم البواقي وخنشلة وتبسة وبسكرة وأولاد جلال وسوق أهراس وباتنة وقسنطينة.

ولفتت الوزارة إلى أن الإجراءات تشمل أيضا ولايات بريكة وبئر العاتر والقنطرة وآفلو والأبيض سيد الشيخ وقصر الشلالة والعريشة وبوسعادة ومسعد وعين وسارة وقصر البخاري.

وحذرت الأرصاد الجوية الجزائرية، من عاصفة رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، ويتوقع أن تبدأ العاصفة في هذه الولايات ابتداء من يوم غد الأربعاء، وتستمر إلى صباح الخميس، وفقا لروسيا اليوم.