بعد الأتربة.. الأرصاد تكشف موعد التحسن على القاهرة الكبرى

كتب : مصراوي

05:00 ص 28/01/2026

عاصفة ترابية

كتب – أحمد العش:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية حتى اليوم الأربعاء، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

وأوضحت الهيئة أنه من المقرر أن تتوقف الرياح المحملة بالأتربة على القاهرة بداية من يوم الخميس.

وأكدت الهيئة، خلال تنويه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ضرورة توخي الحذر، لافتة إلى أن مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر "عليهم ارتداء الكمامات عند الخروج لتجنب تأثيرات الأتربة والغبار".

وأشارت الهيئة إلى استمرار تكاثر السحب العالية والمتوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا، مع توقع سقوط أمطار تدريجيًا مع تقدم الوقت نتيجة دخول الرياح الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة أنها "تتابع الحالة الجوية أولًا بأول"، ودعت المواطنين إلى متابعة التحديثات والتنبيهات بصفة مستمرة لمعرفة آخر التطورات والمستجدات.

عاصفة ترابية الرياح الطقس الأرصاد

