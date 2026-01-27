إعلان

بعد رصد مخالفات.. مصدر: تكثيف التفتيش المفاجئ على المحليات

كتب : محمد نصار

03:04 م 27/01/2026

وزارة التنمية المحلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن هناك توجيهات على أعلى مستوى بتكثيف حملات المرور المفاجئ على مختلف الأحياء والمراكز على مستوى المحافظات.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية على الأرض لتقييم أداء المحليات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المصدر، أن الحملات التي شنتها الوزارة، ممثلة في قطاع التفتيش بها، على المحافظات خلال الأشهر السابقة أسفرت عن رصد الكثير من المخالفات التي استوجبت التعامل معها بشكل حازم وفي إطار القانون، ونتج عنها تحويل عدد من القيادات والعاملين بالأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية إلى التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التنمية المحلية التفتيش المفاجئ على المحليات تقييم أداء المحليات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
أخبار المحافظات

طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
زووم

مشهد تمثيلي.. حقيقة صاحبة فيديو سيلفي الجثث المثير للجدل
ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
الجنايات تقضي بإجماع الآراء بإعدام قاتل "أطفال اللبيني" (فيديو)
حوادث وقضايا

الجنايات تقضي بإجماع الآراء بإعدام قاتل "أطفال اللبيني" (فيديو)
ليس كارتيرون.. شوبير يكشف موقف المدرب الأجنبي الجديد للزمالك
رياضة محلية

ليس كارتيرون.. شوبير يكشف موقف المدرب الأجنبي الجديد للزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى