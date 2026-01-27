بعد رصد مخالفات.. مصدر: تكثيف التفتيش المفاجئ على المحليات

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن هناك توجيهات على أعلى مستوى بتكثيف حملات المرور المفاجئ على مختلف الأحياء والمراكز على مستوى المحافظات.

وأضاف المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية على الأرض لتقييم أداء المحليات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المصدر، أن الحملات التي شنتها الوزارة، ممثلة في قطاع التفتيش بها، على المحافظات خلال الأشهر السابقة أسفرت عن رصد الكثير من المخالفات التي استوجبت التعامل معها بشكل حازم وفي إطار القانون، ونتج عنها تحويل عدد من القيادات والعاملين بالأحياء والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية إلى التحقيق.