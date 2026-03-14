ضبط طالب قاد سيارة برعونة وأدى حركات استعراضية بشمال سيناء

كتب : صابر المحلاوي

11:18 م 14/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية، ما عرض حياته وحياة المواطنين للخطر في محافظة شمال سيناء.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات تمكنت من تحديد السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو وقائدها.

وتبين أن قائد السيارة طالب يقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد، كما تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد في الفيديو، موضحًا أنه قام بذلك على سبيل اللهو.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

