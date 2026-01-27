إعلان

تعليمات جديدة من السكة الحديد بشأن رمضان 2026 - مستند

كتب : محمد نصار

11:34 ص 27/01/2026 تعديل في 12:18 م

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعليمات تشغيلية بشأن شهر رمضان المبارك.

وبحسب منشور، حصل مصراوي عليه، فإنه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم عام 1447 هـ، يتم التنبيه على جميع العاملين وكافة طوائف التشغيل والقائمين بأعمال خلوات السكك والمشرفين عليهم.

1- الالتزام التام بمواعيد العمل المقررة للحضور والانصراف.

2- عدم السماح بتواجد غير المختصين بأكشاك البلوك أو الأبراج أو المحطات أو الأماكن غير المصرح بتواجد الجمهور بها.

3- اليقظة التامة ومراعاة الدقة أثناء تأدية العمل خاصة أعمال خلوات السكك وأعمال المناورة ليلًا ونهارًا.

4- المراقبة الفعالة لحركة القطارات بصفة عامة وفي أوقات الإفطار والسحور بصفة خاصة.

5- على أجهزة التفتيش المختصة القيام بواجباتها المقررة وتكثيف المرور المفاجئ على المحطات وأكشاك البلوك والأبراج والمنافذ خاصة فترتي الإفطار والسحور للتأكد من انتظام العاملين وقيام كل منهم بواجباته المنوطة به وتصريف حركة القطارات بالمواقع وخاصة في ساعات الذروة.

مستند

الهيئة القومية لسكك حديد مصر رمضان 2026 تعليمات جديدة من السكة الحديد تعليمات تشغيلية بالسكة الحديد في رمضان

