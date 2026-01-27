مقتل 4 عناصر إجرامية وضبط طن مخدرات و59 سلاحًا بالدقهلية والمنوفية

كتب- علاء عمران:

لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، ضمن حملة أمنية استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية في محافظتي الدقهلية والمنوفية.

وأكدت تحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، أن البؤر الإجرامية كانت تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تقوم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، استهدفت القوات هذه البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع أربعة عناصر سبق الحكم عليهم بالسجن في قضايا اتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، استعمال القوة، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم نحو طن من المواد المخدرة المتنوعة، شملت الحشيش، الهيدرو، الآيس، والهيروين، إلى جانب 59 قطعة سلاح ناري، بينها 11 بندقية آلية، و32 بندقية خرطوش، و15 فرد خرطوش، بالإضافة إلى طبنجة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 83 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.