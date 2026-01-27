انطلاق فعاليات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن الكريم

انطلقت صباح الثلاثاء، فعاليات المرحلة النهائية من مسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم (مسابقة شيخ الأزهر)، وذلك بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية لمراقبة سير الأعمال وضمان انتظام اللجان وتحقيق أعلى معايير الدقة والانضباط.

وأوفد قطاع المعاهد الأزهرية وفدًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، لزيارة منطقة الغربية الأزهرية ومتابعة سير أعمال المسابقة ميدانيًا والاطمئنان على حسن سير الاختبارات.

وكان في استقبال الوفد الدكتور مجدي بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، حيث استعرض جهود اللجان المنظمة في تنظيم أعمال المسابقة، وآليات تطبيق معايير الأزهر الشريف في التحكيم، وتهيئة الأجواء المناسبة للمتسابقين، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التقييم.

وتشهد المسابقة هذا العام مشاركة غير مسبوقة، إذ يتنافس أكثر من (150) ألف متسابق ومتسابقة على جوائز مالية تتجاوز (26) مليون جنيه، ضمن فعاليات تُقام في (27) منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكد الوفد أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمسابقة، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والدقة في جميع مراحلها.

وتُعد مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم أكبر مسابقة قرآنية على مستوى الجمهورية، وتأتي برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وبإشراف مباشر من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في إطار دعم الأزهر المتواصل لحفظة كتاب الله وتشجيعهم على التميز والإتقان.