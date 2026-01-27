إعلان

انطلاق فعاليات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن الكريم

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

12:25 م 27/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انطلاق فعاليات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن الكريم (2)
  • عرض 4 صورة
    انطلاق فعاليات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن الكريم (3)
  • عرض 4 صورة
    انطلاق فعاليات المرحلة النهائية لمسابقة الأزهر للقرآن الكريم (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت صباح الثلاثاء، فعاليات المرحلة النهائية من مسابقة الأزهر الشريف السنوية للقرآن الكريم (مسابقة شيخ الأزهر)، وذلك بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية لمراقبة سير الأعمال وضمان انتظام اللجان وتحقيق أعلى معايير الدقة والانضباط.

وأوفد قطاع المعاهد الأزهرية وفدًا رفيع المستوى برئاسة الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، لزيارة منطقة الغربية الأزهرية ومتابعة سير أعمال المسابقة ميدانيًا والاطمئنان على حسن سير الاختبارات.

وكان في استقبال الوفد الدكتور مجدي بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، حيث استعرض جهود اللجان المنظمة في تنظيم أعمال المسابقة، وآليات تطبيق معايير الأزهر الشريف في التحكيم، وتهيئة الأجواء المناسبة للمتسابقين، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التقييم.

وتشهد المسابقة هذا العام مشاركة غير مسبوقة، إذ يتنافس أكثر من (150) ألف متسابق ومتسابقة على جوائز مالية تتجاوز (26) مليون جنيه، ضمن فعاليات تُقام في (27) منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكد الوفد أن هذه المتابعة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمسابقة، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والدقة في جميع مراحلها.

وتُعد مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم أكبر مسابقة قرآنية على مستوى الجمهورية، وتأتي برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وبإشراف مباشر من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في إطار دعم الأزهر المتواصل لحفظة كتاب الله وتشجيعهم على التميز والإتقان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسابقة الأزهر للقرآن الكريم مسابقة الأزهر الشريف المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
علاقات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
إعلام عبري: إحباط هجوم لـ"داعش" على سفارة إسرائيل في أذربيجان
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: إحباط هجوم لـ"داعش" على سفارة إسرائيل في أذربيجان
تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
زووم

تيسير فهمي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية وتوضح حقيقة اعتزالها (فيديو)
رغم انتهاء الحفر.. السعودية تعلق العمل في مشروع "المكعب" العملاق
شئون عربية و دولية

رغم انتهاء الحفر.. السعودية تعلق العمل في مشروع "المكعب" العملاق
هل ورد أن ليلة النصف من شعبان يُستجاب فيها الدعاء؟.. الإفتاء توضح
أخبار

هل ورد أن ليلة النصف من شعبان يُستجاب فيها الدعاء؟.. الإفتاء توضح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
الذهب يعكس اتجاهه ويسترد قمته القياسية