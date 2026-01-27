إعلان

أحدهما مصري الجنسية.. الاحتلال يغتال شابين جنوب لبنان

كتب : مصراوي

11:01 ص 27/01/2026 تعديل في 11:26 ص

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس الإثنين، غارة على كفررمان جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد شابين، هما سامر علاء حطيط (22 عامًا) من بلدة الدوير، والشاب أحمد عبد النبي رمضان (22 عامًا) مصري الجنسية، من مواليد وسكان بلدة الدوير جنوب لبنان، وفق ما أفاد به موقع "لبنان 24".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين عن طريق مسيرتهم، وهي سيارة من نوع "ميتسوبيشي" رباعية الدفع، بـ 3 صواريخ موجهة على طريق دوحة كفررمان باتجاه كفرتبنيت، ما أدى إلى احتراقها.

صورة 1 شاب لبنان

وعلى الفور، هرعت إلى المكان فرق الإسعاف، وتم نقل أشلاء الشابين إلى مستشفى "الشيخ راغب حرب" و"النجدة الشعبية اللبنانية" في النبطية، فيما عملت عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق في السيارة المستهدفة.

يُشار إلى أن الشهيد حطيط، طالب جامعي، كان يعمل مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في منطقة النبطية، بينما رمضان كان يساعد والده المصري في تصليح البرادات المنزلية وصيانتها في محل يملكه في الدوير.

صورة 2 شاب لبنان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال يغتال شابين جنوب لبنان الاحتلال يغتال شاب مصر في لبنان كفررمان جنوب لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
زووم

بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى
بنسبة زيادة 137.5%.. ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال 2025
اقتصاد

بنسبة زيادة 137.5%.. ارتفاع صادرات مصر من الذهب خلال 2025

وفاة نحو 22 شخصا في 12 ولاية أمريكية بسبب العاصفة الثلجية
شئون عربية و دولية

وفاة نحو 22 شخصا في 12 ولاية أمريكية بسبب العاصفة الثلجية
تديرها أجنبية تنتحل صفة طبيب.. "الصحة" تغلق عيادة جلدية بالقاهرة الجديدة
أخبار مصر

تديرها أجنبية تنتحل صفة طبيب.. "الصحة" تغلق عيادة جلدية بالقاهرة الجديدة
"ادفعله ومشيه".. نجم الزمالك السابق يستغيث بممدوح عباس بسبب جون إدوارد
رياضة محلية

"ادفعله ومشيه".. نجم الزمالك السابق يستغيث بممدوح عباس بسبب جون إدوارد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان