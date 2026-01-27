أحدهما مصري الجنسية.. الاحتلال يغتال شابين جنوب لبنان

وكالات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس الإثنين، غارة على كفررمان جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد شابين، هما سامر علاء حطيط (22 عامًا) من بلدة الدوير، والشاب أحمد عبد النبي رمضان (22 عامًا) مصري الجنسية، من مواليد وسكان بلدة الدوير جنوب لبنان، وفق ما أفاد به موقع "لبنان 24".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين عن طريق مسيرتهم، وهي سيارة من نوع "ميتسوبيشي" رباعية الدفع، بـ 3 صواريخ موجهة على طريق دوحة كفررمان باتجاه كفرتبنيت، ما أدى إلى احتراقها.

وعلى الفور، هرعت إلى المكان فرق الإسعاف، وتم نقل أشلاء الشابين إلى مستشفى "الشيخ راغب حرب" و"النجدة الشعبية اللبنانية" في النبطية، فيما عملت عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق في السيارة المستهدفة.

يُشار إلى أن الشهيد حطيط، طالب جامعي، كان يعمل مع والده في مؤسسة لبيع قطع السيارات في منطقة النبطية، بينما رمضان كان يساعد والده المصري في تصليح البرادات المنزلية وصيانتها في محل يملكه في الدوير.