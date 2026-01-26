ضبط 5 سيدات يمارسن الفجور عبر تطبيقات الهواتف بالإسكندرية والجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 سيدات في نطاق محافظتي الإسكندرية والجيزة، لقيامهن بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب العامة.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين و5 سيدات، اثنان منهن لهما معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم في نطاق محافظتي الإسكندرية والجيزة، وبحوزتهم 9 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.